شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للإمارات والان نبدء بالتفاصيل
ويعقد "آل الشيخ" اجتماعات تنسيقية مع الدكتور محمد الكعبي للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بنشر قيم الاسلام السمحة ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات، وفيما يخدم الشأن الاسلامي في البلدين الشقيقين ويحقق الأهداف السامية لقيادة البلدين الشقيقين.
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