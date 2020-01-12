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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للإمارات

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بدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر يومين، بدعوة من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد مطر الكعبي.

ويعقد "آل الشيخ" اجتماعات تنسيقية مع الدكتور محمد الكعبي للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بنشر قيم الاسلام السمحة ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات، وفيما يخدم الشأن الاسلامي في البلدين الشقيقين ويحقق الأهداف السامية لقيادة البلدين الشقيقين.

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