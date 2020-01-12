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للتسهيل على الزوار.. تخفيض نسبة الدخول إلى البوليفارد 50%
متابعات الخليج 365- متابعة
أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، تخفيض الدخول إلى بوليفارد الرياض بنسبة 50%، وذلك من أجل التسهيل على الزوار.
ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “وجهت الزملاء في الترفيه بتخفيض بنسبة ٥٠٪ على الدخول لـ البولفارد لـ التسهيل على الزوار، حياكم”.
وتفاعل الكثيرون مع تغريدته وأعربوا عن سعادتهم بالخبر، وعن رغبتهم في الذهاب إلى البوليفارد وتحديدا بعد خبر التخفيض، بينما رأي البعض الآخر أن هذا التخفيض لن يستمر طويلا وأنه سيرتبط بموسم الشتاء فقط.
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