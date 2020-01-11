شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يستجيب لنداء مواطن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على المصاب بموفور الصحة والعافية.
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