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أمير الشمالية يوجه بنقل العنزي للعلاج في الرياض

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2020-01-11

أمير الشمالية يوجه بنقل العنزي للعلاج في الرياض

بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال بعرعر

متابعات الخليج 365 - واس

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل متابعات الخليج 365 سعود سليمان ناهي العنزي بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال الطبي بمدينة عرعر إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض؛ لاستكمال علاجه جراء الحادث المروري الذي تعرض له، وذلك في استجابة من سموه لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي للحادث المروري ومناشدة ذويه بنقله إلى مركز متخصص.

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وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على المصاب بموفور الصحة والعافية.

 

 

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