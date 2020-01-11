المغامسي يرد على متصلة تشكو عنصرية مديرها

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على ضرورة أن يكون التعامل مع الآخرين على أساس غير عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي.

وأضاف المغامسي في برنامجه “الأبواب المتفرقة” على قناة إم بي سي، أن التعامل على هذا الأساس جور وظلم لا يجوز، داعيًا إلى رفع الشكوى إلى المسؤولين في حال تعرض الشخص لمثل هذا التمييز العنصري.

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جاء ذلك ردًّا من الشيخ المغامسي على متصلة تدعى نورة، تشكو من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة.

وتابع المغامسي: حتى بالدين لو فرضنا أن هناك عاملًا مسيحيًّا وعاملًا مسلمًا، أو عاملًا سنيًّا وعاملًا شيعيًّا أو قبليًّا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل.

ولفت إلى أن هناك طرقًا عديدة للشكوى منها عن طريق وزارة العمل.

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