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عقوبات تنتظر صاحب مقطع قطة المايكروويف
تنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية إن لم يدخل السجن
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، على مقطع فيديو يبين شخصًا يضع قطة في جهاز المايكروويف.
وقال الخنيزان في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إنه لم يستطع أن يكمل مقطع قطة المايكروويف؛ لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدًّا، متابعًا تصرف صاحب مقطع المايكروويف غير مسؤول ومجرّم بنظام الرفق بالحيوان الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434 وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.
وتابع المستشار القانوني: صاحب مقطع قطة المايكروويف إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية، موضحًا أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير وإنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال والديه؛ بسبب الإهمال.
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