صور.. الجُموع تشيع جثمان الشهيد الشهري في المجاردة

شارك محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح جموع المصلين تشييع جثمان شهيد الواجب الرقيب أول ماجد بن عبدالله عبده الشهري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأمير عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.