الكشف عن تفاصيل نظام الحبس بدلا من دفع الغرامة.. وهذا المبلغ يخصم يوميا

قالت مصادر إنه يحق لأي مواطن لا يستطيع تنفيذ الحكم الصادر عليه بالغرامة أن يرفع بذلك ويطلب الحبس بدلاً من الغرامة، وفقا لنظام استبدال الغرامة بالحبس.

وبحسب “عكاظ”، أشار النظام إلى أنه لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط التي يبينها النظام، ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ«الحبس التعويضي».

ويصدر قرار استبدال الغرامة من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة، ويسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبق من الغرامة.

وبحسب الصحيفة أوضح النظام: إذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبسا تعويضيا مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.

وأشار النظام إلى أنه إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة.