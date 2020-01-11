باع ما لا يملك وحصل على 3 ملايين.. الجزئية توقع هذه العقوبة بحق سمسار عقارات

أدانت المحكمة الجزائية في جدة، مواطنا بالنصب والاحتيال والسعي والتوسط في بيع عقار بدون وثائق شرعية بمبلغ يزيد على 120 مليون ريال وحصوله على سمسرة بلغت 3 ملايين ريال مع علمه أن البائع لا يملك العقار المبيع.

وبحسب “عكاظ”، أوضحت المصادر أن المحكمة عاقبت السمسار بسجنه 3 أعوام تحسب من تاريخ إيقافه، كما أمرت المحكمة بتعليق حكمها على وسيط هارب لم يمثل أمام المحكمة وأبلغت المدعي العام بالنيابة أن له مواصلة دعواه متى ما تم القبض عليه ومثوله للتحقيق، كون النظام منع الحكم في القضايا الجزائية في حالة غياب المتهمين.

وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت أن المشتري وقع ضحية النصب والاحتيال التي مارسها عليه السمسار والوسيط الذي قدم نفسه على أنه وكيل صاحب الأرض، ويكون المشتري بذلك مغبونا وليس محتالا، واعتبرت الأدلة التي ساقتها النيابة بحقه غير كافية للإدانة وضعيفة وغير منتجة في الاتهام، ما دعا المحكمة إلى الحكم ببراءته من المشاركة في النصب والاحتيال.

وأضافت المحكمة: السمسار الذي قبض شيكا بمبلغ 3 ملايين ريال يعد محتالا، وقد تحقق القصد الجنائي في الواقعة لسعيه الحصول على عمولة لعقار بدون وثائق وليس لوكيل العقار الهارب حق في البيع والشراء، إذ خلصت المحكمة لإدانة السمسار بالنصب والاحتيال لبيعه أرضا لا يعرفها ولا يعرف موقعها أو مالكها أو يطلع على أوراقها الرسمية.