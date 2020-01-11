سبب عدم تنكيس أعلام المملكة بعد وفاة السلطان قابوس

︎ . عقب وفاة السطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، فجر اليوم السبت؛ حيث ادعت أن المملكة لم تعلن الحداد على الراحل؛ بسبب عدم تنكيس الأعلام مثلما فعلت دول الخليج العربي.

وفي السياق نفسه، شاطرت المملكة الأشقاء في سلطنة عمان الحزن والتعازي على وفاة السلطان قابوس أحد مؤسسي مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تنص المادة 13 من نظام العلم السعودي، على أنه لا يجوز تنكيس العَلَمْ الوطني، ولا يلامس العَلَمْ سطحيْ الأرض والماء لأنه يحمل راية التوحيد.

وتشمل المادة الثالثة من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، أن علم الدولة لونه أخضر، عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدًا؛ حيث لا تقيم المملكة مراسم الحداد ولا يُنكّس العلم ولا يلامس الأرض ولا ينزل إلى نصف السارية تحت أي ظرفٍ كان.





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