

ستوكهولم 16 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 11 يناير 2020 م واس

أدانت السويد اليوم إسقاط إيران بصاروخ طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن اليوم إن حقيقة إسقاط الطائرة أمر فظيع ومروع، كما أن إسقاط طائرة مدنية، بغض النظر عما إذا كان هذا خطأ أم لا، هو تصرف يجب إدانته وعلى إيران أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

// انتهى //

20:00ت م

0090





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السويد تدين إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.