3145 مقاولًا في المملكة والرياض تتصدر

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي- الرياض

بلغ عدد المقاولين المصنفين حسب المناطق بوكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية 3145 مقاولًا، موزعين على جميع مناطق المملكة.

Advertisements

ووفقًا لإحصائية اطلعت عليها “متابعات الخليج 365“، تصدرت منطقة الرياض بعدد المقاولين بـ1399 مقاولًا، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ555 مقاولًا، فيما جاءت ثالثًا المنطقة الشرقية بـ368 مقاولًا، وبلغ عدد المقاولين من خارج المملكة 13 مقاولًا.

ويشمل نظام التصنيف المطور جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي “التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات”، ويعد التصنيف مؤشرًا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية، المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.

وتهدف وكالة تصنيف المقاولين لتقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم، لتوفير مقاولين مؤهلين في مختلف المجالات، وحث المقاولين على التطوير المستمر من خلال التصنيف.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







