فيديو.. آخر ظهور للسلطان قابوس قبل وفاته

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو آخر ظهور لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، والذي فارق الحياة مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وكان الظهور الأخير للسلطان قابوس خلال استقباله الأمير البريطاني ويليام دوق كامبريدج في العاصمة العمانية مسقط، حيث جرى اللقاء يوم 4 ديسمبر الماضي في قصر بيت البركة، وشكل حينها حدثًا نادرًا، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة بسبب المرض.

وأصيب السلطان قابوس بمرض عضال منذ عام 2014، ومنذ ذلك الوقت وأثيرت التساؤلات حول هوية من سيتولى الحكم بعده؛ حيث إن الراحل ليس له وريث.

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وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وبعد 50 عامًا قضاها في خدمة بلاده.

وحكم السلطان قابوس بلاده نحو 50 عامًا، وهي أطول فترة حكم لملك أو رئيس عربي، ويعتبر ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي، فهو من أنشأ المجلس الاستشاري للدولة واستبدله بعد ذلك بمجلس الشورى، والذي يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم.

وأسس قابوس حكومته على النظام الديمقراطي، فشكل سلطة تنفيذية مؤلفة من جهاز إداري، يشمل مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، كما يضم الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة.

وكانت وزارة الخارجية من أولى الوزارات التي أسسها السلطان قابوس بعد توليه الحكم مباشرة، تلك الوزارة التي حققت روابط وصلات بالعالم الخارجي مبنية على أسس مدروسة.

وانضمت عمان إلى جامعة الدول العربية بعد عام واحد فقط من تولي قابوس حكمها، وقام السلطان الراحل بعدها بوضع الخطوط الرئيسية لسياسته الخارجية، والتي كان أساسها حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية لأي من البلاد، وتدعيم علاقات عمان معهم جميعًا، والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها.

نجح قابوس في أن يكون صديق الجميع؛ حيث احتفظت بلاده بعلاقتها بالدول حولها.

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