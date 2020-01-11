2020-01-11

سيارة السلطان قابوس .. زُف فيها حاكمًا وشُيع عليها راحلًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

“زُف فيها حاكمًا وشُيع عليها راحلًا”، هي عبارة تلخص سيارة السلطان قابوس- رحمه الله- التي لازمته طوال 5 عقود متتالية.

سيارة السلطان قابوس من طراز رينج روفر التابع لمجموعة جاغورا لاند روفر المملوكة من قبل شركة تاتا موتورز الهندية، وصنعت في العام 1970، وعرضت في متحف اللوفر للفنون؛ لأنها اعتبرت قطعة فنية للتصميم الصناعي، كأول سيارة تُعرض في اللوفر.

وشهدت هذه السيارة تطورًا كبيرًا على مدى السنوات، ولكن سيارة السلطان قابوس تعتبر من الجيل الأول من هذا النوع وظلت معه طوال 50 عامًا؛ حيث دخل بها إلى مسقط قادمًا من صلالة دون تغيير سوى تعديلات وإصلاحات مستمرة تواكب الزمن فقط.

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وتم البدء بتصنيع سيارات لاند روفر منذ العام 1948، حيث أصبحت ثاني أقدم سيارة دفع رباعي في تاريخ السيارات بعد سيارات جيب الأمريكية.

وولد السلطان قابوس في 18 نوفمبر سنة 1940 في صلالة في الجنوب، وهو الابن الوحيد لوالده سعيد بن تيمور، وتابع تعليمه المدرسي في صلالة، إلى أن التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وهو في العشرين من عمره، وتخرج فيها بعد عامين برتبة ملازم.

ودرس السلطان قابوس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة، ثم خدم في ألمانيا ضمن فرقة عسكرية بريطانية لمدة عام.

وتولى السلطان قابوس الحكم في 23 يوليو 1970 ليطلق مرحلة من التحديث بدأت بتصدير النفط واستخدام عائدته لبناء نهضة عمان الحديثة، كما عمل على تنويع مصادر الدخل وعمل على تعميق علاقات السلطنة بالدول العربية والعالم.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين القانونية صباح السبت أمام مجلس عُمان، سلطاناً لعُمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

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