مزقوا صور سليماني.. هتاف خامنئي قاتل يتصاعد في إيران

2020-01-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

انطلقت، مساء اليوم السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذلك بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

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وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا “النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

ومزق المحتجون صورًا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية 3 يناير الجاري، وعرضت “فارس” التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورًا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

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