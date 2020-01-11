شكرا لقرائتكم خبر

القيادة تبارك لهيثم بن طارق توليه مقاليد الحكم في عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخانا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان».

Advertisements

وأضاف «نبارك لكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له ـ بإذن الله ـ تعالى، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل معكم لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال ولي العهد «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته».

وأضاف «أبارك لكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، سائلا المولى لكم دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان، متمنيا للشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب».