اخبار السعوديه

القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.

Advertisements

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير الرئيس الأوكراني، في ضحايا طائرة الركاب.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا