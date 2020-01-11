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القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأوكراني، في ضحايا طائرة الركاب.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة».