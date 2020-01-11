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برعاية ولي العهد.. الظهران تحتضن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الظهران

برعاية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان تعقد الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC 2020 في الفترة من 13 إلى 15 يناير الحالي بمركز إكسبو للمعارض بالظهران، حيث ستكون أرامكو السعودية هي المستضيف الحصري للمؤتمر، وسيكون أول مؤتمر ومعرض عالمي متعدد التخصصات للنفط والغاز يعقد في المملكة. ويتوقع أن يحضره 8000 مشارك.

ويرعى المؤتمر أربع منظمات وجمعيات صناعية هي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول (AAPG)، الرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، جمعية مهندسي البترول (SPE).

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وينطلق المؤتمر تحت شعار «نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة»، وهو انعكاس لرؤية المملكة 2030، إذ يسلط الضوء على الجهود المستمرة في صناعة النفط لجعل رؤية الطاقة العالمية والسعودية الجديدة حقيقة واقعية.

فيما تحتل المملكة، التي تتمتع بأكبر احتياطات النفط في العالم، موقعا فريدا يلتقي عند النقطة التجارية والثقافية لأوروبا وأفريقيا وآسيا، مما يجعلها موقعا مناسبا لواحد من أكبر المؤتمرات الدولية وأكثرها شهرة في هندسة البترول.

وترتبط كلمة «الرؤية» بعصر الطاقة الجديد الذي يعتمد على الموارد التقليدية، إضافة إلى الموارد غير التقليدية، والطاقة النظيفة، والثورة الصناعية الرابعة.

ويعد المتخصصون في هذا القطاع على نطاق واسع هذا المحفل الدولي فرصة فريدة لنشر التكنولوجيا وتبادل المعرفة على نطاق عالمي بطريقة متكاملة.