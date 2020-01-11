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الصين تسجل أول وفاة بالفيروس الغامض

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الصين تسجل أول وفاة بالفيروس الغامض
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بكين

كشفت لجنة صحية محلية في الصين أمس أن مريضا فارق الحياة متأثرا بإصابته بمرض غامض تفشى في مدينة «ووهان».

ويثير تفشي فيروس غامض مخاوف متنامية في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين في البلاد للسفر خلال عطلة السنة الصينية الجديدة في وقت لاحق الشهر الحالي.

وتوصلت مجموعة من العلماء الذين حللوا التسلسل الجيني للفيروس إلى نتيجة أولية مفادها أنه قد يكون نوعا جديدا من فيروس كورونا (الفيروس التاجي)، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).


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