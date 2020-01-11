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فنانة إيطالية تشرف على بينالي الفنون بالبندقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

اختيرت الفنانة الإيطالية سيسيليا أليماني لمنصب أمينة معرض الفن المقبل في مدينة البندقية. وقال رئيس بينالي الفنون باولو باراتا إن لجنة الإدارة بمعرض الفنون «بينالي» قررت ذلك.

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وجاء في بيان للمعرض أنها ستكون مسؤولة عن قطاع الفنون التشكيلية بالمعرض خلال دورته التاسعة والخمسين في 2021.

يذكر أن سيسيليا ولدت في 1977، وتألقت على المستوى العالمي خلال مشاريع دولية مثل معرض الخط العالي في نيويورك، ومعرض الفن في الهواء الطلق على خط سكك حديدية قديم، ودرست الفلسفة أيضا، وأدارت الجناح الإيطالي بالنسخة الـ 75 من معرض الفنون بمدينة لاجونا في كاليفورنيا.

وتعد البندقية بمعرض بينالي الفن مركزا للفن المعاصر، حيث يقام المعرض فيها كل عامين لمدة ستة أشهر، ويعد أهم معرض فني إلى جانب معرض دوكومنتا بمدينة كاسل الألمانية.