النار تلتهم دار مسنين في كرواتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بلجراد
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية (اتش. آر. تي) الرسمية عن الشرطة قولها إن أشخاصا لقوا حتفهم، عندما اندلع حريق في وقت مبكر صباح أمس في دار مسنين بكرواتيا.
وكان الحريق في دار «جرين اوايزيس» للمسنين، في منطقة «اندراسيفاتش» على بعد 40 كلم شمال زغرب، اندلع في الساعة الخامسة صباحا، وبعد إخماد الحريق اضطر رجال الإطفاء لتبريد الأنقاض المشتعلة بالماء لأكثر من ساعة قبل أن يتمكن المحققون من الدخول. وحددت صحيفة «24 ساتا» اليومية حصيلة القتلى بستة، نقلا عن مصادر.
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