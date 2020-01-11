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البلوتوث الجديد يمكن من إنشاء اتصالات صوتية متعددة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لاس فيجاس

كشفت مجموعة «الاهتمام الخاص بالبلوتوث» «SIG» عن معيار البلوتوث LE Audio الجديد الذي يبدأ العمل به خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك خلال فعاليات معرض CES للالكترونيات الذي أقيم بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حتى العاشر من الشهر الحالي.

ويتيح معيار البلوتوث LE Audio الجديد إمكانية إجراء اتصالات متعددة، إضافة إلى إمكانيات نقل جديدة، حيث سيتمكن المستخدم من إنشاء اتصالات صوتية مع أكثر من سماعة رأس أو مكبر صوت. وسوف تستفيد الأجهزة السمعية الشبكية مستقبلا من معيار البلوتوث LE Audio من خلال ربط الهواتف الذكية بأجهزة التلفاز مباشرة بشكل لاسلكي.

ويمتاز معيار البلوتوث LEAudio بتوفير إمكانية نقل البيانات بصورة أفضل حتى مع انخفاض معدل البت بنسبة تصل إلى 50% وانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، ويمكن للشركات العالمية الاستفادة من ذلك من خلال إطالة فترة تشغيل البطارية أو تركيب بطاريات أصغر والحصول على فترة التشغيل نفسها.