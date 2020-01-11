شكرا لقرائتكم خبر

فيورنتينا يضم كوتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

أعلن فيورنتينا الإيطالي في وقت متأخر من مساء الجمعة التعاقد مع المهاجم باتريك كوتروني من وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، على أن يضمه بعقد نهائي بعد عامين.

وسجل كوتروني (22 عاما) هدفين خلال 12 مباراة مع وولفرهامبتون الذي تعاقد معه في يوليو الماضي، بعد أن قضى اللاعب 3 مواسم مع ميلان الإيطالي.

وخلال مشواره مع ميلان، سجل كوتروني 27 هدفا خلال 90 مباراة، فيما لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع المنتخب الإيطالي.