لاعبو فرانكفورت من الطائرة إلى الملعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت
أمر المدير الفني لنادي فرانكفورت الألماني أدي هوتر، لاعبي الفريق بالتوجه إلى المران أمس مباشرة عقب وصولهم من رحلة طويلة من ولاية فلوريدا الأمريكية.
ورفض المدير الفني النمساوي أي أعذار، ولا سيما بعد أسابيع صعبة مرت على الفريق في الدور الأول من الدوري دون أن يحقق انتصارات، وقال هوتر «إن الوقت المتاح أمام الفريق للاستعداد أقل من أي فترة مضت».
وسيخوض فرانكفورت، الذي يحتل المركز الـ13 في جدول الدوري، مباراة أمام هوفنهايم في افتتاح الدور الثاني من الدوري السبت المقبل.
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