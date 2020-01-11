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سيميوني: نفكر باللقب لا في قوة الريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أشار المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى اعتماده على فريق شاب يتمتع بالحماس.

وقال في المؤتمر الصحفي عن مواجهة ريال مدريد اليوم بنهائي كأس السوبر الإسباني في جدة «نتعامل مع أفضل فرق العالم ونتنافس معه على لقب مهم، لا نفكر في من الأقوى، بل نركز على كيفية الحصول على الكأس بكل الطرق الممكنة، فرغم ظروف الإصابات في الفريق على رأسها غياب المؤثر كوكي إلا أن كل شيء على ما يرام، فنحن لدينا طريقتنا التي سنخوض بها المباراة».

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وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن اللاعبين جان أوبلاك وأنخيل كوريا يتمتعان بحالة جيدة رغم تعرضهما لكدمات خلال المباراة السابقة أمام برشلونة.

وأكد أن مباراة اليوم لن تشبه مباريات الفريقين السابقة بالدوري الإسباني، وقال» الليجا مختلفة، هناك احتمالات لثلاث نتائج، هنا لا يوجد احتمال إلا لنتيجة واحدة، أي خطأ يقلص من حظوظك في الوقت المتاح لك لإصلاحه، كل فريق سيسعى إلى الفوز بالمباراة من خلال أسلحته وطموحاته وإرادته».

وأضاف «هناك بعض الظروف لكننا نعمل بجد حتى تكون لدينا القدرة على منافسة الريال، لدينا روح ولاعبون يملكون طاقة عالية تساعدهم في خطف الكأس، عندما يلمس المدرب الالتزام والشغف الذي يتمتع به لاعبوه، لا يعتريه الخوف من أي شيء».