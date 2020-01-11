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لقب رقم 11 للريال أم 3 لأتلتيكو؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

رغم إقامة 35 نسخة سابقة حتى الآن على مدار 37 عاما، فرضت 10 أندية فقط أسماءها على السجل الذهبي لبطولة كأس السوبر الإسباني، بل إن المنافسة على اللقب منذ إقامة البطولة بنظامها المعتاد بداية من 1982 حتى 2018 انحصرت بين 12 ناديا فقط.

وعندما يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني لموسم 2018 / 2019، لن يتغير هذا الأمر لكونهما من بين الأندية التي سبق لها الفوز باللقب.

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واستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر، حيث حصد الفريق الكتالوني اللقب في 13 نسخة مقابل 10 ألقاب للريال ليستحوذ الفريقان على 74% من ألقاب السوبر حتى الآن.

كما يستحوذ برشلونة على رقم قياسي آخر ولكنه سلبي، حيث كان أكثر الفرق التي خسرت في كأس السوبر برصيد 10 مرات حل فيها الفريق ثانيا.

وفي المقابل، كان إسبانيول وريال بيتيس هما الناديان الوحيدان اللذان خاضا فعاليات السوبر الإسباني ولم يتوج أي منهما باللقب.

وعندما يلتقي الريال جاره أتلتيكو اليوم، ستكون العاصمة الإسبانية مدريد بانتظار اللقب الـ13 لأنديتها في السوبر بغض النظر عن هوية الفائز، حيث توج الريال باللقب 10 مرات سابقة وتوج أتلتيكو به مرتين سابقتين.