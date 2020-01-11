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الدوسري يخطف سيف الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

حقق تركي الدوسري المركز الأول في مسابقة فئة سيف الملك (50) لون الوضح، التي أقيمت أمس بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.

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وانطلقت المسابقة وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل كثيرا مع المنقيات المشاركة وما تضمه من فرديات مميزة، وجاء الكويتي طلال فارس ثانيا، وعبدالله القريني ثالثا.

وتختتم اليوم منافسات لون الوضح بمسابقة فئة 100 بيرق المؤسس.

الفائزون بفئة سيف الملك (50)