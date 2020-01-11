الدوسري يخطف سيف الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
حقق تركي الدوسري المركز الأول في مسابقة فئة سيف الملك (50) لون الوضح، التي أقيمت أمس بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، بمشاركة 11 منقية.
وانطلقت المسابقة وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل كثيرا مع المنقيات المشاركة وما تضمه من فرديات مميزة، وجاء الكويتي طلال فارس ثانيا، وعبدالله القريني ثالثا.
وتختتم اليوم منافسات لون الوضح بمسابقة فئة 100 بيرق المؤسس.
الفائزون بفئة سيف الملك (50)
- تركي الدوسري
- الكويتي طلال فارس
- عبدالله القريني
- مناحي القحطاني
- معيض العرجاني
- فضا البقمي
- سلمان المطيري
- ذعار آل بريك
- عبود المقاطي
- نائف السميري
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