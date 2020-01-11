ضمك يفرط في العودة بالاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
فلت الاتفاق من الهزيمة أمام مضيفه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدرك التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
وتقدم ضمك بهدف عن طريق محمد أبوسبعان في الدقيقة 35 انتهى عليه الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل فيليب كيش هدف التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم عاد ضمك ليتقدم مرة أخرى عبر هدف لاعبه عبدالوهاب جعفر في الدقيقة 73.
وبينما يتهيأ ضمك للاحتفال بفوز ثمين، أدرك لاعب الاتفاق صالح القميزي التعادل للاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، فيما بات رصيد ضمك 8 نقاط وبقي موقفه على حاله السابق متذيلا ترتيب الفرق.
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