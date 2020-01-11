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محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - محايل

شيعت جموع المصلين بجامع المستشفى بمحافظة المجاردة أمس جثمان شهيد الواجب الرقيب أول ماجد الشهري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

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وتقدم المصلين محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، يرافقه رئيس مركز خاط علي الطارقي وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.