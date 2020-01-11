155 ألف عملية بالمحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بلغ إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 155 ألف عملية، منها ما نفذ عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الالكترونية.
وقالت وزارة العدل إن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية في المحاكم، إضافة إلى عمليات توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية، مشيرة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت الـ 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الالكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى، كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أوالتحقق منها.
عن الخدمات والعمليات:
- 77 ألف عملية قضائية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)
- 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الالكترونية
- 22 ألف عملية تنفيذ
- 39 ألف جلسة عقدت بالمحاكم
- 17 ألف حكم أصدرته المحاكم
- 22 ألف عملية بمحاكمالتنفيذ منها
- 4500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ
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