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دخول سيارة أسفل شاحنة غاز في المخواة

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2020-01-11

دخول سيارة أسفل شاحنة غاز في المخواة

الحادث تسبب في احتجاز 3 أشخاص

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

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باشرت الجهات المعنية والمختصة حادثًا مروعًا بمحافظة المخواة، مساء اليوم السبت، تسبب في احتجاز 3 أشخاص داخل مركبتهم من نوع تويوتا كامري، وذلك بعد دخولهم تحت شاحنة محملة بأسطوانات غاز.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل الكاملة حال ورودها من الجهات المعنية.

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