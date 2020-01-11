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2020-01-11 دخول سيارة أسفل شاحنة غاز في المخواة الحادث تسبب في احتجاز 3 أشخاص متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة Advertisements باشرت الجهات المعنية والمختصة حادثًا مروعًا بمحافظة المخواة، مساء اليوم السبت، تسبب في احتجاز 3 أشخاص داخل مركبتهم من نوع تويوتا كامري، وذلك بعد دخولهم تحت شاحنة محملة بأسطوانات غاز. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل الكاملة حال ورودها من الجهات المعنية. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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