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غدًا.. أربع مناطق سعودية تحت الصفر

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2020-01-11

غدًا.. أربع مناطق سعودية تحت الصفر

تبوك والجوف وحائل وشرق المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على مناطق تبوك، والجوف، وحائل وشرق المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

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