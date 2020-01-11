شكرا لقرائتكم السويد عن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية: أمر فظيع ومروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-11 السويد عن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية: أمر فظيع ومروع أكدت أن على طهران تحمل المسؤولية كاملة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدانت السويد اليوم إسقاط إيران بصاروخ طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها. وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن اليوم إن حقيقة إسقاط الطائرة أمر فظيع ومروع، كما أن إسقاط طائرة مدنية، بغض النظر عما إذا كان هذا خطأ أم لا، هو تصرف يجب إدانته وعلى إيران أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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