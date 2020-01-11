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إصابات في انقلاب مركبة بمكة
الجهات المختصة باشرت الحادث
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وقع حادث مروري، مساء اليوم السبت، على طريق الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المقدسة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) في تغريدة له عبر تويتر، أنه حدث انحراف لمركبة عن مسارها وانقلابها على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه مكة المكرمة؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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