اخبار السعوديه

إصابات في انقلاب مركبة بمكة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابات في انقلاب مركبة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-11

إصابات في انقلاب مركبة بمكة

الجهات المختصة باشرت الحادث

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حادث مروري، مساء اليوم السبت، على طريق الأمير بالعاصمة المقدسة.

Advertisements

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) في تغريدة له عبر تويتر، أنه حدث انحراف لمركبة عن مسارها وانقلابها على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه مكة المكرمة؛ ما نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تابعنا على 4930688a26.jpg تواصل معنا على71b4e60f00.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في انقلاب مركبة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا