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غدا قرعة كأس سلطان العالمي للجواد العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

يعقد المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، الأمير فهد بن خالد غدا، مؤتمرا صحفيا بمناسبة إقامة المهرجان، وذلك في فندق الرتز كارلتون بالرياض.

وسيتم في المؤتمر قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، وإلقاء الضوء على جديد المهرجان بعد أن تم رفع الشوط إلى الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وتبلغ جائزته مليونا ونصف المليون دولار.