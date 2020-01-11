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غدا قرعة كأس سلطان العالمي للجواد العربي

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غدا قرعة كأس سلطان العالمي للجواد العربي
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

يعقد المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، الأمير فهد بن خالد غدا، مؤتمرا صحفيا بمناسبة إقامة المهرجان، وذلك في فندق الرتز كارلتون بالرياض.

وسيتم في المؤتمر قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي، وإلقاء الضوء على جديد المهرجان بعد أن تم رفع الشوط إلى الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وتبلغ جائزته مليونا ونصف المليون دولار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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