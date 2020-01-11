«نقي» يقود 20 شابا للإقلاع عن التدخين بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف
أسهمت جهود معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الذي أقيم ضمن برنامج «نقي» بمول قلب الطائف في إقلاع 20 شابا عن التدخين خلال زيارتهم المعرض. وأوضح مدير كفى الطائف عادل رشيد أن البرنامج التوعوي زاره خلال الأيام الأربعة الماضية 450 زائرا، أعلن 20 منهم رغبتهم في العلاج، حيث جرى تحويلهم فورا للعيادة الثابتة بالجمعية لإجراء ما يلزم، مقدما شكره لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح البرنامج.
يذكر أن برنامج «نقي» استهدف مرتادي المجمع من جميع الفئات العمرية خلال موسم إجازة الربيع واحتوى على معرض توعوي تثقيفي وبرنامج علاجي وكشفي.
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