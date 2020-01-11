ملتقى للسمع في حفر الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حفر الباطن
يرعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، وذلك في مقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.
وسيلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله والتعريف بالقوقعة الالكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه.
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