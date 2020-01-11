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ملتقى للسمع في حفر الباطن

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ملتقى للسمع في حفر الباطن
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حفر الباطن

يرعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد اليوم، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، وذلك في مقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وسيلقى خلال الملتقى المتخصص عدد من المحاضرات التثقيفية عن السمع ومشاكله والتعريف بالقوقعة الالكترونية، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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