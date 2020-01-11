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خدمات متنوعة لذوي الإعاقة في غضا عنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ عنيزة تشارك وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور بعنيزة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم بركن خاص في مهرجان الغضا الـ17، تقدم خلاله خدمات متنوعة لهذه الفئة الغالية من المجتمع من زوار المهرجان. وتشتمل الخدمات المقدمة على: الإعانة المالية، والإعفاء من رسوم التأشيرات والبدل المالي للأجهزة الطبية، وإصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب، وإصدار بطاقة التسهيلات المرورية (المواقف)، وكذلك إصدار بطاقة التوحد، وإصدار إشعار القبول لمراكز الرعاية النهارية.



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