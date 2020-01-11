33 فنانا وفنانة يزينون معرض هروب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جازان
يشارك 33 فنانا وفنانة من مختلف محافظات منطقة جازان في معرض هروب الفني، المصاحب لفعاليات «هروب سحر الجنوب 2»، التي تشهدها المحافظة حاليا، مقدمين إبداعاتهم الفنية في مجال الرسم والتصوير الضوئي والخط العربي.
وأوضح مشرف معرض هروب الفني سلمان صهلولي، أن المعرض المقام بمجمع حدائق الزهب يحظى باهتمام وإقبال الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمحتويات المعرض وما يضمه من إبداعات الفنانين والفنانات، مبينا أن المعرض يضم 65 لوحة فنية، تحاكي التراث والبيئة الجبلية، إلى جانب أعمال وطنية من مختلف المدارس الفنية، ويضم صورا متنوعة.
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