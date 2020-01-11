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33 فنانا وفنانة يزينون معرض هروب

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33 فنانا وفنانة يزينون معرض هروب
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جازان

يشارك 33 فنانا وفنانة من مختلف محافظات منطقة جازان في معرض هروب الفني، المصاحب لفعاليات «هروب سحر الجنوب 2»، التي تشهدها المحافظة حاليا، مقدمين إبداعاتهم الفنية في مجال الرسم والتصوير الضوئي والخط العربي.

وأوضح مشرف معرض هروب الفني سلمان صهلولي، أن المعرض المقام بمجمع حدائق الزهب يحظى باهتمام وإقبال الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمحتويات المعرض وما يضمه من إبداعات الفنانين والفنانات، مبينا أن المعرض يضم 65 لوحة فنية، تحاكي التراث والبيئة الجبلية، إلى جانب أعمال وطنية من مختلف المدارس الفنية، ويضم صورا متنوعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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