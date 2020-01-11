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الإمارات: «أوبك+» ملتزمة باستقرار سوق النفط وليس عدم رفع الأسعار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي أمس التزام منظمة أوبك والمنتجون من خارجها باستقرار سوق النفط.

وقال المزروعي إن كل دول أوبك ملتزمة باستقرار سوق النفط. وأضاف خلال منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي «كل دول أوبك ملتزمة ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم».

وأوضح المزروعي أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها، مضيفا أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل.

وأشار إلى أن الإمارات تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا. وقال «نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا».

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وذكر المزروعي أن الطلب على النفط من المتوقع أن يتحسن العام الحالي فيما يتحسن الاقتصاد العالمي وينحسر التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال المزروعي إن الطلب صحي ولكن المشكلة كيف نتوقع الإمداد، مضيفا أننا في وضع أفضل في 2020 من 2019 فيما يتعلق بالطلب، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.

وتكافح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من الدول الأخرى من بينها روسيا مع طلب عالمي بطيء وزيادة الإنتاج الأمريكي فيما تحاول إحداث توازن في السوق عبر خفض الإمدادات.

وأعرب المزروعي عن أمله أن يسفر اللقاء المقبل لتحالف «أوبك بلس» في مارس عن «قرار جيد» للحفاظ على السوق متوازنا. ويضم تحالف «أوبك بلس» الدول الأعضاء في أوبك ودولا من خارجها.

وكان تحالف أوبك بلس وافق في اجتماع عقد في فيينا في الشهر الماضي على خفض الإنتاج اليومي بمقدار 1.7 مليون برميل.