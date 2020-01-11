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رياح وأتربة على جازان ونجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة جازان، تضمن نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.