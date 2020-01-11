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لبنان يحتج على منعه من التصويت الأممي

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لبنان يحتج على منعه من التصويت الأممي
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بيروت

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان لا يحق له المشاركة في التصويت في الجمعية العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إنها تأمل أن «تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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