شكرا لقرائتكم خبر

لبنان يحتج على منعه من التصويت الأممي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بيروت

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان لا يحق له المشاركة في التصويت في الجمعية العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، إنها تأمل أن «تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر».