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مرحلة اتفاق الرياض الثانية تدخل حيز التنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

دخلت المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق الرياض، الموقعة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف التحالف العربي بقيادة السعودية، حيز التنفيذ العملي أمس، وفقا لنص الاتفاق الهادف إلى جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة، وتبادل الأسرى بين الجانبين، وتعيين محافظ جديد ومدير أمن للعاصمة عدن.

وأكد مستشار الرئيس اليمني أحمد بن دغر وجود توافق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض، وأنه «تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية التي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن».