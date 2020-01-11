كشافة المملكة يتعرفون على الخبرات الكشفية الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار المشاركون في برنامج الرحلات التدريبية الكشفية الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية حاليا بالتعاون مع كشافة الفتيان الأمريكية في مخيم لانوشي في ولاية فلوريد أمس الأول مقر كشافة الولاية.
وصحب مدير الخدمات الحقلية لكشافة فلوريدا كريس كرولي، والمدير الكشفي للتخييم مايك إيفانوا، المشاركين بالرحلات في جولة على المقر تعرفوا خلالها على تاريخ الكشافة في الولاية الذي يعود إلى عام 1910م، والتعرف على نظام المجالس المحلية لفتيان الكشافة الأمريكية (BSA) وفتيات الكشافة بالولايات المتحدة الأمريكية (GSUSA) في فلوريدا، وكيف استطاعت جذب الآلاف من الأعضاء بتنظيم برامج تتناسب والبيئة التي يعيشون فيها.
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