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إنشاء مركز ابتكار متخصص لأبحاث الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع نادي الإبل مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات والانطلاق نحو تحقيق الغرض الأساس لنادي الإبل الهادف إلى العناية بالموروث الشعبي للإبل وتطويره.

وسيسهم إنشاء مركز ابتكار متخصص لأبحاث الإبل في استحداث مختبرات متقدمة ومعتمدة ومتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى دعم وتوحيد الجهود البحثية ذات العلاقة واستحداث قواعد معلومات لإبل الجزيرة العربية وبنوك حيوية متخصصة لحفظ الأصول الوراثية وتعزيز التعاون والتواصل الدولي فيما يخص أبحاث الإبل.

ومثل النادي في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي خالد أبوحيمد، فيما مثل مدينة العلوم نائب الرئيس لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز المالك.