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كاريراس يحيي ليلة أوبرالية فارهة على مسرح مرايا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

أحيا الفنان العالمي خوسيه كاريراس ليلة أوبرالية ساحرة، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حملت عنوان «الهيبة الإسبانية»، أدى خلالها عددا من روائعه الغنائية أمس الأول على مسرح مرايا ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» الثقافي الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ويعد كاريراس من أشهر مغني الأوبرا على مستوى العالم، والذي ولد في 5 ديسمبر عام 1946 في برشلونة، وبدأت مسيرته المهنية منذ كان صغيرا حين قدم أول عرض له في دار الأوبرا في برشلونة وكان في الـ11 من عمره. وتقدم بسرعة في السبعينات، فغنى للمرة الأولى في أمريكا في أوبرا السيدة الفراشة Madama Butterfly، وذاعت شهرته على مستوى العالم في منتصف ذلك العقد، وقدم أدوارا رئيسية في 24 عرضا أوبراليا.

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وفي الثمانينات غنى مع أشهر مغني السوبرانو في العالم، منهم بريجيت نلسون، وفيوريكا كورتيز، وريناتا سكوتو، وسيلفيا ساس، وتيريزا ستراتاس، إضافة إلى شراكته مع كاتيا ريكياريلي. وفي عام 1987 انهار كاريراس بشكل مفاجئ في إحدى جلسات التسجيل ليتم تشخيصه باللوكيميا، إلا أنه تمكن من التغلب على المرض واستعاد صحته.

وأقيم الحفل الموسيقي العالمي في أحضان الطبيعة الساحرة للعلا، على «مسرح مرايا» الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويمثل تحفة فنية معمارية حديثة، بعد أن جرى تحديثه وتطويره ليتسع لنحو 500 ضيف مع إضافة نظم صوتية مسرحية أوبرالية عالية الجودة، كما يضم المهرجان عددا من الفاعليات المتنوعة الأخرى في الأسواق المحلية والحديقة الشتوية والمزارع والبلدة القديمة.

وعلى مدى 12 أسبوعا يقدم مهرجان شتاء طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدا لامتداد إرث العلا الحضاري ورمزيتها التاريخية، والتي بقيت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.

ويقدم موسم شتاء طنطورة كذلك مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح. وتقام فعاليات شتاء طنطورة في عطلات نهاية الأسبوع، من 19 ديسمبر 2019 حتى 7 مارس 2020. وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكل حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التي يحييها فنانون عريقون ممن تركوا بصمتهم في مجال الفن عربيا وعالميا.