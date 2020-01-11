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خدمات إسعافية بمواقع تساقط الثلوج في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خطة الطوارىء المعدة مسبقا في التعامل مع المتغيرات المناخية التي شهدتها مواقع عدة بالمنطقة من تساقط للثلوج وهطول للأمطار، والمتمثلة بتقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة.

وأوضح الفرع في بيانه أمس أنه عمل على دعم جميع المراكز الإسعافية على امتداد الطريق الدولي من مدينة تبوك وصولا إلى محافظة حقل ونشر 6 فرق إسعافية وقيادة ميدانية منذ الساعات الأولى لتساقط الثلوج في أماكن وجود الزوار والمتنزهين في مرتفعات جبل اللوز، وعلقان، والظهر.

وحث الفرع المواطنين والمقيمين على توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات المناخية تجنبا لوقوع الأخطار، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة تسودها السلامة.