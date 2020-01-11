برامج تثقيفية لزرع الثقة في نزلاء سجون القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ بريدة
بهدف تعريف المجتمع بالبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات، تشارك مديرية سجون منطقة القصيم بمعرض وفعاليات متنوعة وسط «مهرجان ربيع بريدة 41»، بمتنزه القصيم الوطني ببريدة.
ويضم المعرض منتجات النزلاء اليدوية وإبداعاتهم الفنية، ومسرحا للطفل، ووسائل عرض توعوية وتثقيفية، كما يصاحب المعرض أنشطة ترفيهية، وركن للإجابة على الاستفسارات وشرح محتوى المعرض.
وأوضح مدير شعبة التأهيل والإصلاح النقيب أحمد البديوي، أن المديرية تقدم للسجناء عددا من البرامج التدريبية والمهنية والتوعوية والتثقيفية.
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