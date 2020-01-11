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أمير مكة يدشن الحديقة الثقافية بواجهة جدة البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم «الحديقة الثقافية» في دورتها الثالثة، بمشاركة 14 جهة على الواجهة البحرية بجدة.

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وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي أنه جرى خلال الاجتماع التحضيري الاتفاق على تنفيذ 51 فعالية بالحديقة لهذا العام بفعاليات متنوعة تناسب زوار الحديقة، حيث تتنوع الفعاليات ما بين فعاليات للأطفال، وكل الأعمار في المنطقة المفتوحة، وذلك في مسرح الحديقة، مشيرة إلى أن من ضمن الفعاليات المزمع تنفيذها «تعليم الخط العربي، ومقطوعات موسيقية، ومسجلات شعرية، ومسابقات يومية، ومقهى الثقافة، وإطلاق شخصيتي الرسوم المتحركة فصيح وفصيحة، إضافة إلى مسرح العرائس، وأمسيات قصصية، والمكتبة المتنقلة وعربات الكتب، حيث يجري خلالها توزيع كتب ومجلات، وأوبريتات»، وغيرها من الفعاليات الجاذبة والمتنوعة التي تصب جميعها في إسعاد زوار الحديقة الثقافية، وزيادة مخزونهم الثقافي كونها فعاليات تعنى باللغة العربية الفصحى وتعزز موضوع الملتقى للعام الحالي «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟».

فيما أكد المدير التنفيذي للملتقى الدكتور محمد المسعودي أن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها، حيث تقع على مساحة تقدر بـ 42 ألف م2 في واجهة جدة البحرية وتحظى بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في «ملتقى مكة الثقافي، أمانة جدة، تعليم جدة، جامعة جدة، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الطائف، أكاديمية الشعر العربي، تعليم الطائف، شركة الكهرباء، جمعية الثقافة والفنون بجدة، تعليم مكة، نادي جدة الأدبي، رئاسة الحرمين، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، لافتا إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم.

من الفعاليات المزمع تنفيذها