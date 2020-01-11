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83 كلم متبقية في دائري جدة الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

تبقى نحو 83 كلم ضمن أولويات التنفيذ في مشروع الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة على امتداد الطريق، حيث أنجز ما طوله 7.2 كلم، إضافة للتقاطع الواقع على طريق جدة - الليث، وجار تنفيذ ما طوله 23.9 كلم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي لـ«مكة» أن العمل يسير بشكل جيد في مشروع الدائري الثاني، لافتا إلى أنه اعتمد تنفيذ جزء منه على خمس مراحل، إضافة إلى خمسة تقاطعات على امتداد الطريق، أما المتبقي ضمن أولويات التنفيذ فيبلغ طوله 83 كلم.

مراحل المشروع

الأولى: جرى الانتهاء من تنفيذها وتبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل حتى تقاطع طريق جدة/الليث بطول 7.2 كلم

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الثانية: يبلغ طولها 7.4 كلم ونسبة الإنجاز بها 76.73%

الثالثة: يبلغ طولها 10.25 كلم ونسبة الإنجاز بها 41.31%

الرابعة: جار تنفيذها ويبلغ طولها 3 كلم ونسبة الإنجاز بها 40%

الخامسة: جار تنفيذها وتنتهي عند تقاطعها مع طريق جدة ـ مكة المكرمة السريع ويبلغ طولها 3.3 كلم ونسبة الإنجاز بها 42%

جار تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الثاني مع طريق الملك فيصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز به 26.7%